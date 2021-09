22 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su 392 tamponi effettuati. I negativizzati sono 46. I ricoverati 11. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi in provincia, secondo quanto riportato nel bollettino della Asl di Frosinone.

La situazione nei Comuni

4 nuovi positivi a Cassino e Frosinone, 3 a Pignataro Interamna, 2 a Ceccano e Ceprano. Un nuovo positivo a Alatri, Isola del Liri, Patrica, Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Vallerotonda e Veroli.

Il confronto con ieri

Ieri 33 nuovi casi di Covid in Ciociaria. Nel bollettino anche 17 negativizzati e nessun decesso. Un terzo dei nuovi positivi è concentrato a Cassino con 11 casi,

quindi seguono Frosinone a 5, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido a 3, Pontecorvo a 2, Alatri,

Atina, Castelliri, Ceprano, Cervaro, Fontana Liri, Pignataro Interamna, Sora e Veroli a 1. La curva ieri era tornata a salire, oggi si registra una lieve discesa.