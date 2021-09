"Dalle ultime rilevazioni si conferma un parametro RT a 0.83, in calo rispetto al precedente dato, e un'incidenza di 58 casi ogni 100mila abitanti, anche essa in calo." Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi della Regione Lazio.

"Prosegue la campagna di vaccinazione, nel Lazio raggiunta la quota di 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso di vaccinazione, pari ad oltre il 77% della popolazione con età superiore a 12 anni."