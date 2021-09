Non poteva esserci notizia rosea al pensiero delle immatricolazioni attese per questo inizio mese. Come pure resta forte la sensazione che continui a piovere sul bagnato. E che le incertezze sul comparto dell'automotive seguano un ritmo crescente. Torna il bollino rosso sul mercato dell'auto ad agosto, con l'esodo degli acquirenti! Secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 64.689, il 27,3% in meno dello stesso mese del 2020. In discesa anche rispetto al 2019.

Con il dato di quest'ultimo mese, le auto perse in 8 mesi rispetto allo stesso periodo del 2019, superano le 260.000 unità (con 1.060.182 autovetture complessive, -20% sul 2019). Stellantis ha venduto nel mese di agosto in Italia 21.636 auto, il 36,3% in meno dello stesso mese del 2020. E a voler fotografare gli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 412.580, in crescita del 31,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Ma, in questo caso, entrano nel confronto anche interi periodi di lockdown e il paragone non è più attendibile. A farsi sentire è l'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere: «Nei prossimi mesi la situazione del mercato italiano dell'auto non può che peggiorare visto il rapido esaurimento dell'Ecobonus stanziato dal Dl Sostegni bis a favore delle auto elettriche pure e ibride plug-in con emissioni 0-60 g/Km CO2».

«Una situazione paradossale spiega il presidente Michele Crisci perché, come è noto, con l'esaurirsi dell'Ecobonus rimangono inutilizzabili i fondi complementari stanziati per finanziare l'Extrabonus».

Il gruppo Stellantis? Segno meno. Ancora! La multinazionale immatricola 21.698 auto, il 36,18% in meno rispetto ad agosto 2020 quando i gruppi Fca e PSa non erano ancora una realtà unica. Dei nove marchi, otto chiudono il mese con segno meno: -64,46% per l'Alfa Romeo (472 immatricolazioni).

L'unica eccezione è la Maserati.