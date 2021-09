Inaugurata nella piazzetta San Rocco la biblioteca comunale. In occasione della cerimonia è stato presentato il libro "Rubino" di Ermanno Stramaccioni.

Soddisfatti i commissari del Comune, Anna Mancini e Pierino Malandrucco, che con l'attivazione del servizio lasciano a Torrice un segno importante del loro mandato che sta per scadere.

"La realizzazione di una biblioteca è un vanto per la comunità che sa investire nel futuro e sa lasciare una eredità a chi viene dopo, è uno spazio destinato per bellezza e gioia ad essere un luogo di aggregazione ed è un investimento per il futuro - scrivono i commissari in una nota - L'inaugurazione della biblioteca rappresenta un momento visibile e credibile per custodire e promuovere la conoscenza, la bellezza ed è una ricchezza per le persone e quindi per la comunità. In occasione della manifestazione si è dato voce e spazio a tutte le persone che amano e praticano la scrittura e la lettura.

Quindi obiettivo principale dell'evento - sottolineano - è stato quello di incentivare il piacere di scrivere e di leggere, per favorire la condivisione di fondamentali valori e fare emergere nuovi talenti. È compito delle istituzioni locali realizzare iniziative utili che sappiano favorire il radicamento nella società civile di una cultura in grado di sviluppare informazione, partecipazione e dibattito".

E concludono: "Un sentito ringraziamento a chi ha creduto in questo progetto, in particolare all'associazione ‘I Viandanti' che, con spirito di abnegazione e una forte passione, ancora una volta ha reso possibile la realizzazione della biblioteca comunale in uno spazio bello, confortevole e fruibile a tutti, in modo particolare ai bambini".