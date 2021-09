Concessa la cittadinanza onoraria al prefetto Sandro Lombardi. Lo annunciano il sindaco Paolo Fallone e il presidente del Consiglio comunale Gaetano Battaglini.

Nella seduta straordinaria dell'assise civica di lunedì scorso, 31 agosto, è stata concessa con voto unanime la cittadinanza onoraria al prefetto Sandro Lombardi, commissario del Governo alla Provincia di Trento.

L'alta onorificenza è stata proposta dal sindaco a nome dell'Amministrazione con una richiesta inoltrata al presidente Battaglini che l'ha presa in esame con esito positivo, chiudendo la relativa istruttoria conclusa prpoprio con la convocazione del Consiglio.

«La concessione della cittadinanza onoraria, al dottor Sandro Lombardi - dice Fallone - è il più alto riconoscimento dato a nome di tutti i sangiovannesi, orgogliosi di essere rappresentati da un figlio di questa terra che, attraverso il suo qualificato servizio allo Stato, eleva e onora il nostro paese.

Per questo rivolgiamo a lui e alla sua famiglia il nostro augurio, certi di avere interpretato la volontà popolare che riconosce, attraverso la deliberazione unanime del Consiglio Comunale, i meriti del dottor Sandro Lombardi». Quindi conclude: «Nel rinnovare gli auguri al prefetto annunciamo che, in tempi brevi, si terrà una cerimonia solenne per la consegna della cittadinanza onoraria».