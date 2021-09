Cinquecento mila euro per la manutenzione straordinaria di via San Manno. A stanziarli, garantendo un importante intervento, è stato l'Ato 5 che ha inserito i lavori fra quelli prioritari comunicati alla Regione Lazio.

In via San Manno lo sprofondamento della condotta fognaria, costruita anni fa e mai attivata, ha generato gravi criticità, la sede stradale è dissestata, buche sparse e avvallamenti che rendono la strada periferica pericolosa. Si tratta di un'arteria importante che collega via Campidoglio con via del Sole e serve una zona a discreta densità abitativa.

Nel periodo invernale si allaga, l'acqua copre le insidiose buche generando gravi situazioni di pericolo, ma i rischi permangono anche durante la bella stagione in quanto gli avvallamenti possono causare danni ai mezzi in transito, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti.

L'intervento risolutivo da realizzare è piuttosto costoso, quindi è stato rinviato fino a oggi con l'impegno dell'Ato 5 che ha previsto il significativo investimento sulla condotta fognante la cui risistemazione assicurerà anche la stabilità dei sovrastanti strati che formano il piano stradale. L'opera è complessa, ma finalmente verrà realizzata e gli abitanti della zona saranno presto serviti da un collegamento adeguato, analogo vantaggio per gli utenti in transito. Infatti la strada è utilizzata non solo dagli automobilisti locali, ma anche dai numerosi utenti che dal centro raggiungono l'autostrada o la provinciale Caragno.

Lo stato in cui versa oggi via San Manno è disastroso, sicuramente indecoroso, ma soprattutto pericoloso. Per questo l'intervento si rende necessario e urgente. Da tempo i cittadini segnalano il problema che richiede, appunto, investimenti ingenti di cui oggi si fa carico l'Ato 5. I cittadini, e soprattutto gli abitanti della zona, accoglieranno con soddisfazione la notizia. Un annoso problema sarà finalmente risolto. A un'importante strada della rete comunale sarà restituito decoro, la via tornerà ad essere sicura ed i cittadini potranno dirsi soddisfatti.