Grande soddisfazione per l'Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Iorio alla notizia che il progetto presentato dal Comune per l'adeguamento funzionale delle scuole è risultato tra i vincitori e ammesso al finanziamento. Infatti, ammontano a ben 200mila euro le risorse su cui gli amministratori possono ora contare per mettere in sicurezza e adeguare locali, ambienti, aule del plesso "Giovanni Paolo II" di via Dante, in attesa dell'inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta di interventi che si sono resi necessari sulla base di alcuni adeguamenti di cui l'edificio scolastico aveva bisogno per garantire il migliore svolgimento delle lezioni. Ma anche per rendere complessivamente più sicure le tante attività che quotidianamente si svolgono all'interno di una scuola.

«Siamo davvero molto contenti e soddisfatti che il nostro progetto sia stato accolto e finanziato», dichiara il vicesindaco Paolo Petrilli, il primo ad avere letto la graduatoria stilata dal Ministero e appreso che il Comune santostefanese avrebbe ricevuto un finanziamento da 200mila euro per le proprie scuole. Quindi aggiunge: «Con questi fondi potremo adesso garantire la completa sicurezza ai nostri studenti e al personale scolastico. Gli interventi, in particolare, riguarderanno l'adeguamento e la messa in sicurezza degli spazi e delle aule del plesso sito in via Dante Alighieri.

Adeguamenti che contiamo di realizzare al più presto, visto l'approssimarsidel nuovo anno scolastico». Grazie anche a un altro finanziamento regionale, con cui verrà risistemato il campetto sportivo adiacente, le scuole santostefanesi potranno presto contare su strutture e locali perfettamente agibili e funzionali alle attività didattiche e non soltanto per i ragazzi. Un traguardo importante raggiunto dall'Amministrazione Iorio dopo il "buio" del periodo di commissariamento, appena qualche anno fa.