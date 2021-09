La Regione Lazio ha approvato le linee guida per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico 2021/2022 a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambio delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti. C'è tempo fino all'8 ottobre per presentare le domande. Nella categoria "libri di testo" rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole; nella categoria "sussidi didattici" rientrano i software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) o di notebook.

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: residenza nella Regione Lazio; attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare, non superiore a 15.493,71 euro; frequenza di corsi di studio nell'anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali o paritari.

La modulistica occorrente può essere scaricata dal sito internet del comune

www.comune.montesangiovannicampano.fr.it oppure ritirata allo sportello del cittadino o l'Ufficio Socio-Assistenziale nei giorni ed orari di apertura al pubblico e deve essere presentata entro e non oltre l'8 ottobre anche via pec: protocollo.msgc@pec.ancitel.it

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 0775/289510-289985-289984-91. Maggiori info sul sito dell'Ente.