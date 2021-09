Due posti di funzionario tecnico da assegnare all'area tecnica; un posto di funzionario amministrativo-contabile per il settore finanziario-personale-tributi-suap; un altro posto di istruttore tecnico per il settore lavori pubblici e un posto di agente di polizia locale.

Sono le cinque figure professionali che il Comune di Veroli cerca per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

Si dovrà attendere ora la data della pubblicazione dei concorsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie "Concorsi ed esami", con la quale inizierà il periodo dei trenta giorni entro il quale sarà possibile candidarsi alle selezioni.

Il responsabile del personale del Comune ha provveduto ad approvare gli schemi dei seguenti concorsi pubblici dopo le deliberazioni di programmazione adottate dalla Giunta.



Il commento

«Era un impegno primario dell'amministrazione – dice il sindaco di Veroli Simone Cretaro – quello di provvedere alle assunzioni di nuovo personale. Dopo venti anni circa, come abbiamo avuto la possibilità di programmare i concorsi lo abbiamo fatto. Si tratta di un risultato importante, frutto di oculata gestione finanziaria del nostro Ente, che sicuramente determinerà benefici in termini di servizi ai nostri cittadini.

Ringrazio, pertanto, tutta l'amministrazione per il contributo dato in questi anni su tale impegno e, in particolare, l'attuale assessore con delega al Personale Alessandra Cretaro ed il suo predecessore Andrea Iaboni nonché il funzionario responsabile dottoressa Anna Caliciotti ed il segretario generale, dottoressa Patricia Palmieri per il lavoro amministrativo portato avanti».

Il Comune provvederà a dare notizia della data iniziale dei quattro concorsi. E ogni informazione da parte dell'Ente sarà fornita attraverso il sito istituzionale all'indirizzo www.comune.veroli.fr.it e anche sui canali social e media.