Sicurezza di alunni e personale, green pass e sanificazioni degli ambienti: l'anno scolastico che sta per iniziare viene definito cruciale dalla Cisl Lazio per i tanti problemi da risolvere. «Ma non possiamo dimenticare che al centro resta la scuola come comunità, con le sue finalità di educazione, di conoscenza e crescita. È per questo che come Cisl e Cisl Scuola Lazio siamo disponibili e pronti ad affrontare tutti i nodi da sciogliere insieme ai docenti, al personale Ata e ai dirigenti. Con determinazione, competenza, generosità, nell'ambito di una visione comune».

Lo affermano Enrico Coppotelli e Claudio De Santis, rispettivamente segretari generali di Cisl e Cisl Scuola Lazio, che proseguono e sottolineano: «Non possiamo e non vogliamo rassegnarci alla logica del tirare a campare. La scuola va programmata e seguita. Siamo alla terza stagione alle prese con la pandemia, ma il tema della didattica e della sicurezza non possono essere "conflittuali".