Sono 6.503 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, con tasso di positività al 2,1%. I decessi sono 69. Diminuiscono le terapie intensive occupate (-4, 540) e i ricoveri ordinari (-21, 4.231 ricoveri). Scarsa partecipazione alle manifestazioni contro l'obbligo di Green Pass sui aerei, navi e treni. Da oggi scatta l'obbligo del certificato vaccinale sui trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni, bus con alcune eccezioni).

Sardegna verso la zona gialla. Stretta sulla scuola, con il ministro Bianchi che annuncia il via dal 13 settembre alla piattaforma per il controllo del Green Pass. Sarà solo il preside ad effettuare il controllo, ognuno avrà un semaforo rosso ed uno verde. Giannelli (Anp) preoccupato dalle supplenze dei professori senza certificato. Attivato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività rimaste chiuse per legge in conseguenza delle misure restrittive anti-Covid (discoteche, palestre e parchi).