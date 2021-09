Continua l'impegno dei volontari e dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento del campus estivo riservato ai bambini ceccanesi. «Tra dame e cavalieri, si è conclusa la seconda settimana del college estivo», scrive il vicesindaco, nonchè assessore ai Servizi sociali, Federica Aceto sulla sua pagina Facebook commentando la conclusione della seconda settimana del campus. Quindi aggiunge: «I bambini hanno visitato il Castello dei Conti e conosciuto la sua incredibile storia, grazie ai giovani dell'associazione "Cultores Artium", che hanno fatto gli onori di casa e che ormai ci dimostrano la loro immensa disponibilità in ogni occasione. Una settimana ricca di impegni per i più piccoli, che hanno provato tra le varie attività, anche l'emozione di conoscere uno degli animali a mio avviso più belli: il cavallo».

Infatti, i partecipanti al college hanno visitato un centro ippico della città, assistendo a prove di equitazione. Federica Aceto conclude con soddisfazione: «Stare all'aria aperta, migliorare le proprie capacità motorie, conoscere la storia della propria città e soprattutto cercare di instaurare un rapporto profondo con gli altri erano gli obiettivi che più di altri volevamo raggiungere. E credo che ci stia andando davvero bene. Anche perchè ci ha assistito anche il tempo».