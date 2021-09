Al via le domande per la mensa scolastica. Il Comune di Castelnuovo Parano ha pubblicato l'apposito avviso per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica per il prossimo anno. Nello specifico le domande, da presentare secondo l'apposito modulo disponibile sul sito web del Comune o presso gli uffici, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo entro e non oltre mezzogiorno del prossimo 10 settembre.

«L'accesso al servizio – spiegano dal Comune comporta il pagamento dei pasti giornalieri, il cui costo unitario per ogni singolo buono pasto corrisponde ad 2,30 euro. Considerato che mensilmente i giorni di refezione in media sono 20, sono stati predisposti blocchetti contenenti 20 buoni pasto, il cui costo corrisponde a 46 euro. È facoltà del genitore, comunque, di acquistare anche buoni singoli».