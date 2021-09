E' morto Adriano Uccioli, ex consigliere comunale di Veroli ed ex presidente del Consiglio. Il suo cuore ha cessato di battere nella tarda mattinata di oggi.

La notizia si è diffusa poco fa in città destando tanto dolore. Uccioli era molto conosciuto e stimato, si è sempre impegnato per il territorio, per la sua città. Ha sempre militato nel centro destra ed ha fatto molto per i suoi concittadini.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, tra cui quello del senatore Gianfranco Rufa che ricorda con grande stima e affetto Uccioli. Lascia la moglie e tre figlie.