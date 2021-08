Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 8 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, si registrano 283 nuovi casi positivi (-38), sono 142 i casi in meno rispetto a martedì 24 agosto, 5 i decessi (+1), 462 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+2) e 825 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 151. I dati dei positivi sono in calo a dimostrazione dell'efficacia della campagna vaccinale"

***Domani raggiungiamo i 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale che rappresentano il 77% dell'intera popolazione over 12 anni;

***Il 3 settembre a Piazza Vittorio presentiamo l'iniziativa ‘Vaccinati e Scendiamo in Campo' in collaborazione con il Coni Lazio, la Federazione medici sportivi e la Polizia di Stato – servizio sanitario. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo dello sport alla vaccinazione;

***Da domani 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione;

***OPEN DAY JUNIOR (12-17 anni):

- Asl Roma 4: il 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano.

- Asl Roma 5: sabato 4 settembre dalle 14:00 alle 20:00, domenica 5 settembre dalle 9:00 alle 14:00 a Tivoli presso le Scuderie Estensi;

***OPEN DAY OVER 12:

- Asl Roma 1: dal 25 agosto al 3 settembre presso centro vaccinale San Giovanni Addolorata (via Merulana 143), accesso libero senza prenotazione dalle 8:00 alle 20:00 con ultimo ingresso ore 19;

- Asl Frosinone: dal 19 agosto in poi dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di Pontecorvo (FR).

***OPEN DAY OVER 18:

- Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi.

Asl Roma 1: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 6: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

***Nelle province si registrano 72 nuovi casi: Asl di Frosinone: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl di Latina: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl di Rieti: si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".