Ieri ha debuttato il neo consiglio di amministrazione della controllata Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., l'azienda pubblica che governa Terme, Imbottigliamento e Campo di Golf. A presiederlo il nuovo presidente prof. avv. Gaetano Caputi attuale Capo di Gabinetto del ministro del turismo Massimo Garavaglia.

Insieme a lui il commercialista Luca Buerti, unico rimasto del vecchio C.d.A, mentre si è registrata la new entry della dott.ssa Serena Viselli anch'essa commercialista. A loro il compito di traghettare Atf verso quel processo di privatizzazione già annunciato per l'autunno prossimo dal sindaco Baccarini. Rispetto al quale il comune di Fiuggi è pronto ormai da tempo, in attesa che dalla regione Lazio, interessata attraverso accordo di programma per il rinnovo trentennale delle concessione minerarie, arrivino gli atti di sua competenza ancora mancanti.

Con la speranza che ancora una volta le gravi difficoltà economiche di un intero comparto termale non debbano scontare le "esigenze" della burocrazia, perché se così fosse risulterebbe gravissimo. Le dichiarate intenzioni dell'amministrazione vorrebbero un nuovo soggetto privato alla guida della controllata già prima dell'estate prossima, considerato il fatto che tutto dovrà passare attraverso un bando di gara europeo con i tempi tecnici che comporterà.

Nelle more dovrebbe insediarsi a breve una commissione bilaterale, anch'essa già annunciata dal sindaco, con lo scopo di tracciare le linee guida del bando di gara e quel piano B nel caso in cui dalla procedura di privatizzazione di Atf non dovessero arrivare i risultati sperati. Il tutto attraverso un tavolo di concertazione che vedrà coinvolte le categorie economiche più rappresentative del territorio, le organizzazioni sindacali ed i gruppi di minoranza.

Perché visti i precedenti, farsi trovare pronti con un piano B nel caso in cui le cose dovessero piegare nel verso sbagliato risulterebbe assai saggio e previdente.

Tenuto conto che tutte le manifestazioni d'interesse in tal senso esperite negli anni precedenti hanno registrato un triste nulla di fatto. Visti i tempi cullare illusioni e facili aspettative in potrebbe risultare azzardato innanzi a tristi risvegli.