La campanella per i piccoli alunni della scuola primaria "Arduino Carbone" suonerà nei locali del palazzo degli studi "Simoncelli". Il sindaco l'aveva annunciato già nei giorni scorsi dopo aver ricevuto la lettera della ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione della scuola che ha annunciato di non farcela a concludere i lavori nei tempi prefissati. Infatti gli operai e i mezzi dovevano andar via prima dell'inizio dell'anno scolastico, invece il cantiere sarà riconsegnato a metà novembre.

Il primo cittadino Roberto De Donatis fa il punto dopo l'ultima riunione di ieri: «È stata trovata una soluzione interna, aldilà delle fantasiose proposte avanzate nelle scorse ore. Ipotizzare la caserma è pura fantasia, di tipo elettorale dice riferendosi alla proposta avanzata dalla candidata sindaco Eugenia Tersigni Faccio presente che le tre aule delle "Officine dell'arte" sono state riconsegnate al primo istituto comprensivo quindici giorni fa. Oggi (ieri, ndr) alla presenza del direttore dei lavori, delle due dirigenti scolastiche della primaria e del liceo classico, della segretaria comunale dottoressa Riccio, dell'architetto Porretta è del geometra Frascone c'è stata una lunga riunione che ha definito tutti i passaggi, trovando la soluzione ottimale per la ripresa del servizio scolastico. Ringrazio tutti gli operatori».

Alcune aule che erano nella disponibilità del liceo passeranno al primo istituto comprensivo e viceversa, per non creare promiscuità tra gli studenti di età diverse. «Insieme al responsabile del patrimonio - conclude il sindaco De Donatis - abbiamo fatto un focus anche sulle altre scuole presenti sul territorio comunale e come ogni anno la squadra dei manutentori partirà per garantire in tutti i plessi l'inizio dell'anno scolastico».