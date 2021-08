Voleva pagare una bottiglietta d'acqua col Pos, ma al rifiuto del titolare di uno stabilimento balneare di Scauri, contesta il comportamento del gestore che, a suo dire, lo avrebbe offeso. L'intervento dei Carabinieri ha risolto la questione, in quanto il sottufficiale di servizio ha pagato con un euro la bottiglietta, con tanto di scontrino, consegnato poi all'avventore, che ne aveva fatto richiesta. La vicenda è stata raccontata su un sito ed ha visto protagonista un esperto di digitalizzazione e di intellingence strategica, presidente anche di un ente no profit, che domenica sera voleva pagare la bottiglietta d'acqua con il Pos.

C'è stata una discussione sino all'arrivo dei Carabinieri, tra cui un comandante, come scritto nell'articolo del sito, che ha poi pagato con un euro la bottiglietta. La richiesta dell'esperto digitale "è stata quella di ricevere lo scontrino di un euro per la bottiglina d'acqua che il comandante aveva riferito di aver già pagato". A quel punto il presidente dell'ente no profit ringraziava, ricordando di essere debitore di un euro nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. L'episodio, al di là di quanto avvenuto l'altra sera, conferma comunque come il ricorso alla moneta elettronica, costituisca ancora un problema, soprattutto per quanto riguarda le piccole cifre.

Sempre dal sito che riporta la notizia di Scauri si legge che il presidente dell'ente no profit «andrà oltre la spiacevole vicenda, senza però dimenticare l'accaduto, portando nuovamente alla Camera dei Deputati ed al Ministero dello Sviluppo Economico l'esigenza di dare un senso ad un Decreto Legge, che vede insoddisfatti sia i consumatori che gli esercenti, mentre gli unici beneficiari restano le Banche ed i gestori dei Gateway di Pagamento. Se si vuole la moneta elettronica- si conclude la nota del sito internet- ci devono essere per tutti le condizioni affinché non vi siano colli di bottiglia, obblighi senza sanzioni e "sanzioni senza obblighi", come nel caso dei consumatori».