Deteneva generi alimentari in cattivo stato di conservazione, ma i Carabinieri sono intervenuti ed hanno denunciato il gestore di un magazzino. L'episodio si è verificato ieri a Scauri, dove i militari della locale stazione sono intervenuti, per verificare la conservazione di alcuni prodotti alimentari. Una volta entrati nel magazzino di un esercizio pubblico, gestito da un trentacinquenne del luogo, i Carabinieri hanno trovato dei cibi destinati al consumo in cattivo stato di conservazione ed in totale assenza di requisiti igienici.

Gli inquirenti hanno così denunciato il gestore con l'accusa di commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell'esercizio del commercio e detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Oltre alla denuncia sono stati sequestrati anche i locali dove si trovavano i prodotti alimentari.