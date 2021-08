Si ripete e negli ultimi tempi sembra in peggioramento il fenomeno increscioso del trasferimento di fiori da una tomba all'altra nel cimitero di Ferentino.

Evidentemente la crisi economica aggravata dal Covid-19 ha peggiorato lo stato di cose, di conseguenza c'è anche chi risparmia sui fiori da portare sulla tomba dei propri defunti. Li sottrae da altri loculi, trasferendoli su quelli dei propri cari.

La crisi che attanaglia molte famiglie, evidentemente, spinge alcune persone a risparmiare perfino su fiori e lumini e di conseguenza a "rifornirsi" a scapito di altri, rubando e spostando incredibilmente i fiori da un loculo all'altro senza esitare.

Molto probabilmente chi decide di dare luogo a simili azioni, non si renderà neanche conto che si sta commettendo un furto a tutti gli effetti, rischiando penalmente. Per di più trattandosi di un luogo sacro come il camposanto, si entra a fare parte della categoria dei ladri sacrileghi.



Gli episodi

Di tanto in tanto torna alla ribalta la vicenda che disturba molti cittadini, soprattutto quelli già colpiti dall'inconveniente. Episodi sconcertanti moltiplicatisi negli ultimi anni, presumiamo ovunque.

Il commento

Tra le diverse segnalazioni e sfoghi amari, ricordiamo quello di una giovane donna che due settimane prima dell'atto ignobile aveva perso il suo papà: «ma è possibile che nel 2021 c'è ancora chi ruba fiori? A noi sono spariti crisantemi e rose. Non ci sono parole per descrivervi».

In passato da varie tombe hanno portato via anche angioletti di ceramica, peluche, vasi e altri oggetti. Ci sono state finanche cappelle gentilizie smantellate dei tetti di piombo e dei discendenti di rame.

L'unica cosa per porre fine a tali manifestazioni è il buon senso delle persone, diversamente è quasi impossibile sorvegliare un luogo particolarmente esteso.

A meno che il Comune di Ferentino non decida di installare le telecamere della videosorveglianza, come sollecitano in tanti, ma non è affatto facile sorvegliare ogni angolo del cimitero.

Speriamo che non accadano più simili episodi, ma purtroppo la mano dei soliti ignoti è sempre pronta a colpire.