Ennesimo schianto in via Ponte a Cavallo nel pomeriggio: un diciassettenne in sella sua bici è stato travolto da una macchina finendo sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica per le cure del caso. Dovrebbe rimettersi in qualche giorno.