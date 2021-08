Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi casi positivi (-28), sono 27 casi in meno rispetto a lunedì 23 agosto, 4 i decessi (-1), 478 i ricoverati (+37), 70 le terapie intensive (-2), 401 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 171"

***Nel Lazio superate 7,7 milioni di somministrazioni, da mercoledì 1° settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. La campagna non si arresta, invito tutti quanti non lo abbiano ancora fatto a vaccinarsi;

***Dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione; Oggi tour a Viterbo per la presentazione del nuovo piano territoriale sanitario della Tuscia; Oggi visita al centro accoglienza di Villa Monte Mario e saluto all'équipe medica che in questi giorni si sta occupando di accogliere e vaccinare i profughi appena giunti dall'Afghanistan;

***OPEN DAY JUNIOR (12-17 anni):

- Asl Roma 4: il 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano.

- Asl Roma 5: sabato 4 settembre dalle 14:00 alle 20:00, domenica 5 settembre dalle 9:00 alle 14:00 a Tivoli presso le Scuderie Estensi; domenica 29 agosto dalle ore 10:00 alle 15:00 presso il Distretto Sanitario di Colleferro (solo seconde dosi).

***OPEN DAY OVER 12:

- Asl Roma 1: dal 25 agosto al 3 settembre presso centro vaccinale San Giovanni Addolorata (via Merulana 143), accesso libero senza prenotazione dalle 8:00 alle 20:00 con ultimo ingresso ore 19;

- Asl Frosinone: dal 19 agosto in poi dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di Pontecorvo (FR).

*** OPEN DAY OVER 18:

- Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi

Asl Roma 1: 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. Asl Roma 2: 86 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi. Asl Roma 5: 39 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso. Asl Roma 6: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

***Nelle province si registrano 54 nuovi casi: Asl di Frosinone: si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".