13 nuovi positivi in Ciociaria su un totale di 291 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 25. 12 i ricoverati. Il dato sui decessi - come evidenziato nel quotidiano bollettino della Asl- resta fermo a quota zero. Come avviene ormai dall'inizio della pandemia, i dati del lunedì risentono del minor numero di tamponi campionato nel week-end. Per avere un quadro più attendibile sull'andamento della pandemia in provincia bisognerà attendere domani.

La situazione nei Comuni

Alatri registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 3 positivi in più. Un caso in ognuno dei seguenti Comuni: Amaseno, Cassino, Castro dei Volsci, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Morolo, Paliano, Sant'Elia Fiumerapido e Vallecorsa.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia di Frosinone ci sono stati 26 nuovi casi, su un totale di 455 tamponi. Per un tasso di positività del 5,71%, stabile rispetto al giorno precedente (5,74%) e in diminuzione rispetto a venerdì (6,2%), giovedì (7,79%), mercoledì (12,95%). Questa la mappa: 5 contagi ad Anagni, 5 a Sora, 3 a Torre Cajetani, 2 a Frosinone, 2 a Pontecorvo, 2 a Sant'Elia Fiumerapido, 2 a Veroli. Poi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Arpino, Ceprano, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, Piglio. Ci sono stati pure 29 negativizzati, persone cioè che hanno superato la malattia. E zero decessi.