Situazione nettamente peggiorata in Via Fagiona Alta a Supino. La strada è completamente impraticabile, in condizioni tali da non consentire il tranquillo transito delle automobili. Il manto di asfalto oramai ridotto in pessimo stato provoca numerosi disagi.

A ciò si aggiunge la presenza di numerosi alberi che ombreggiano la strada ma che, crescendo notevolmente, contribuiscono alla creazione di buche molto profonde e di affossamenti generando ripercussioni sul transito dei veicoli».

È quanto porta all'attenzione il consigliere comunale di opposizione Francesco Foglietta, anche a nome di diversi cittadini che stanno subendo numerosi disagi. Sotto la lente anche l'assenza della pubblica illuminazione da diversi mesi. «La strada dissestata sta diventando sempre più pericolosa e necessita di immediato intervento e lavori di ristrutturazione - aggiunge il consigliere Foglietta - Occorre intervenire per evitare eventuali danni. Numerosi sono i cittadini e i residenti che lamentano questa situazione da circa setti mesi chiedendo anche il ripristino totale ed immediato dei lampioni presenti sulla strada.

Da sette mesi a questa parte, infatti, i lampioni risultano non funzionanti pregiudicando la salvaguardia e la sicurezza pubblica. L'istanza dei residenti è chiara - conclude il consigliere comunale Francesco Foglietta - Occorre il ripristino della strada attraverso lavori che permettano di intervenire sulle varie problematiche presenti. Che via Fagiona Alta "ritrovi luce"».