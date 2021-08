Elezioni del nuovo presidente del Centro anziani ai blocchi di partenza. Si respira aria frizzantina all'interno del centro anziani della cittadina termale. Il 15 di settembre, infatti, gli oltre 400 soci sono chiamati alle urne per eleggere il presidente, il consiglio direttivo e i nuovi revisori dei Conti.

L'appello

L'attuale presidente Lorenzo Simoni si appella a tutti i tesserati. «Mettiamo in campo un po' di coraggio e presentiamoci alle elezioni».

Fino ad ora, infatti, sono pochissimi i membri che hanno fatto trapelare l'intento di partecipare alla tornata elettorale. «Bisogna essere altruisti – spiega Lorenzo Simoni – tirare fuori una bella dose di coraggio presentarsi alle urne, assumersi le proprie responsabilità e poi continuare a lavorare per il nostro Centro.

È un vero peccato che poche persone abbiano espresso l'idea di candidarsi. Il Centro ha fortemente bisogno di nuove persone capaci di incrementare l'offerta e di andare avanti. Per anni abbiamo lavorato intensamente per far si che il Centro tornasse il punto di riferimento della città, abbiamo messo in campo tante forze, abbiamo creato tanti eventi, laboratori, incontri, meeting, escursioni fuori porta, gemellaggi, feste, sagre, per cui armiamoci di coraggio e sfidiamo la paura.

Fiuggi ha bisogno di un Centro anziani forte, concreto nelle organizzazioni, forte nella voce».

Insomma mancano pochi giorni e l'attuale presidente lancia la carica ai suoi successori.

