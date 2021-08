Le ambiziose diplomate dell'Iis "Pertini" volano alla conquista dell'Europa. Sofia Frocione, Nada Hadaoui e Rita Spinuzza non hanno perso tempo e con grande determinazione sono partite per svolgere un tirocinio lavorativo di tre mesi in diversi Paesi europei.

Sofia e Nada sono due neodiplomate del tecnico chimico per le biotecnologie ambientali.

Sofia ha intrapreso con entusiasmo un percorso presso il rinomato istituto di microbiologia "Cpsbb" in Bulgaria, diretto da Milen Georgiev; qui si sta dedicando allo studio delle cellule adipose umane per sviluppare nuove terapie contro l'obesità. Nada invece lavora in un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche di Lisbona ed effettua analisi di prodotti alimentari provenienti da tutti i locali della capitale portoghese. Rita, neodiplomata del tecnico economico, svolge invece un tirocinio presso l'hotel "Barcelona" di Lisbona lavorando come receptionist e addetta al front office.

Le tre ragazze, forti delle competenze acquisite a scuola e grazie a una borsa di studio vinta con il progetto "Erasmus+", finanziato dall'Ue, hanno potuto immettersi immediatamente nel mondo del lavoro e lo hanno fatto con impegno e coraggio, soprattutto considerando la persistente situazione di emergenza sanitaria.

L'internazionalizzazione è una priorità del "Pertini" con la dirigente scolastica, Annamaria Greco, che considera queste esperienze strategiche per la formazione dei futuri cittadini europei. Infatti, per questi giovani un tirocinio lavorativo all'estero ha un alto valore formativo, oltre all'aspetto umano e sociale dell'esperienza che permette loro di crescere come persona.