L'antico borgo medievale si trasforma in una pinacoteca all'aperto. Per tutto il merse di settembre, nella suggestiva cornice dei vicoli del centro storico di Castro dei Volsci, ogni artista che lo desidera avrà la possibilità di esporre le proprie opere d'arte, allestendo la propria mostra in uno scorcio suggestivo del borgo e in maniera completamente gratuita. Si tratta dell'iniziativa "Settembre mese dell'Arte", ideata e curata dall'assessorato alla Cultura, diretto da Germana Mantua.

«Il Borgo sarà palcoscenico d'artista 2021 - è quanto si legge negli opuscoli promozionali dell'evento divulgati dal Comune – Per tutto il mese di settembre tra vicoli, palazzi e scorci unici sarà possibile allestire mostre, installazioni ed espressioni artistiche di vario genere».

Come abbiamo detto, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli artisti. Basterà iscriversi presso l'ufficio Cultura del municipio di Castro dei Volsci.

All'atto della richiesta di partecipazione, bisognerà concordare le date di esposizione e la collocazione delle opere. Ovviamente, per il rispetto dei luoghi, non si dovranno alterare lo stato delle facciate e degli scorci usati per l'allestimento delle mostre; come non sarà possibile installare opere che possano in qualche modo risultare pericolose o creare rischi alla pubblica incolumità.

Comunque, per ogni altra informazione più dettagliata sulla mostra, basterà contattare l'Ufficio Cultura comunale al numero 0775-662008. Insomma, per tutto il mese di settembre ci sarà un motivo in più per visitare Castro dei Volsci, paese ormai inserito a pieno titolo e da diversi anni tra i borghi più belli d'Italia. Le bellezze del borgo ciociaro, quindi si uniranno a quella dell'arte per trasmettere ai visitatori emozioni davvero uniche e indimenticabili.

Un modo suggestivo per contribuire alla crescita culturale e turistica del paese.