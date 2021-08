Perde il controllo dell'auto e finisce la corsa fuori strada, all'interno di una cunetta. L'incidente, che fortunatamente si è concluso senza gravi conseguenze per il conducente dell'autovettura coinvolta, è avvenuto ieri mattina lungo via Carano, all'altezza dell'incrocio con via Isole e via Carroceto.

L'uomo di Aprilia alla guida di una Volkswagen Up, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura che ha finito la sua corsa fuori strada, contro il palo del semaforo di via Carano, a pochi metri dalla scuola intitolata a Gianni Orzini. I residenti hanno lanciato l'allarme, allertando gli operatori del 118 per verificare se il conducente del mezzo avesse riportato ferite, poi anche le forze dell'ordine.

Poco dopo sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e gli agenti della Polizia Locale di viale Europa, che hanno eseguito i rilievi e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente autonomo.

Dopo l'impatto è stato chiesto anche l'intervento dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, i militari della caserma di via Tiberio hanno provveduto a scortare il conducente presso il pronto soccorso della clinica di Aprilia, dove oltre ad essere sottoposto alla cura delle ferite riportate a seguito dell'impatto, verranno eseguiti i controlli di routine volti ad accertare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche.