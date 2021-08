Un gesto inimmaginabile, eppure è accaduto. Un furto con scasso alla sede della Misericordia di via Alcide De Gasperi, avvenuto ieri pomeriggio. I malviventi sono arrivati fin lì, in un luogo di servizio e di aiuto al prossimo. Hanno cercato di forzare il portone laterale d'ingresso ma invano. Sono entrati invece dalla porta posteriore dotata di sistema antipanico e hanno iniziato a perlustrare l'intera area. Non trovando molto da rubare hanno completamente divelto gli sportelli e le serrature dell'armadietto dei farmaci dell'ambulatorio, portandoli via.

Ad accorgersi del grave episodio sono stati alcuni volontari arrivati in sede a fine servizio. Immediatamente hanno segnalato il furto e dalla perlustrazione è emerso che i locali sono stati tutti toccati alla disperata ricerca di qualcosa da prelevare Giovanna Frezza, presidente associazione Misericordia esprime i sentimenti corali: «Siamo assolutamente sconcertati perché in quasi 30 anni di attività nessuno mai si è permesso di rubare alla Misericordia, c'è sempre stato il massimo del rispetto di questo servizio.

Quanto accaduto è sicuramente un campanello di allarme che qualcosa è cambiato. Noi siamo molto preoccupati». Preoccupati e "feriti" da un furto che va a toccare una attività così importante che mai prima d'ora era stata visitata da malintenzionati.