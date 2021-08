Un terribile schianto tra due moto, poco fa, lungo la strada per Montecassino. Due i feriti, uno trasferito al Santa Scolastica di Cassino mentre per un minorenne del Cassinate con un trauma toracico è stato necessario allertare l'eliambulanza per il trasferimento a Roma. Sul posto i carabibieri, i mezzi di soccorso si trovano al campo Miranda.