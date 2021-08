Tanta paura per un incidente che si è verificato ieri mattina, attorno alle ore 9, lungo la strada provinciale 24 "Santa Cecilia", in località Tecchiena Castello. A scontrarsi sono state una Opel Astra e una moto. Ariportare le conseguenze più gravi è stato il motociclista, un quarantacinquenne di Piglio.

Per lui è stato necessario chiamare i soccorsi con l'eliambulanza, che ha provveduto a trasportarlo in un ospedale della capitale. Le sue condizioni sono giudicate serie e la prognosi resta riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alatri che stanno lavorando per ricostruirne la dinamica. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che ha subito dei rallentamenti fino a quando la carreggiata non è stata liberata.