Ennesimo incidente stradale nel territorio alatrense. Questa mattina, per cause ancora da accertare, una Opel Astra si è scontrata con una moto. L'episodio è avvenuto in località Tecchiena Castello. Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro, per il quale è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. C'è attesa per conoscere le sue condizioni di salute.