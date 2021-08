È Giannina Di Girolamo la vittima dell'investimento di ieri sera in via Le Prata a Giuliano di Roma.

I funerali si terranno domani nella chiesa di Santa Maria Maggiore alle 16.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adriano Lampazzi ha deciso di sospendere tutte le celebrazioni, i fuochi pirotecnici ed i festeggiamenti in programma per questa settimana in onore di San Biagio, santo Patrono. La donna era molto conosciuta e stimata.

I familiari della vittima si sono rivolti agli avvocati Alessandro Petricca e Davide Ferazzoli.