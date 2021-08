27 nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 470 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 68 e, anche oggi, superano i nuovi casi. Il totale dei ricoverati in provincia è di 12 pazienti. Resta fermo a zero il dato sui decessi. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia resi noti dalla Asl di Frosinone.

La situazione nei Comuni

Alatri, Sora e Torre Cajetani registrano 4 nuovi casi ciascuno. Cassino 3, San Donato Val di Comino e Castrocielo 2. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Aquino, Boville Ernica, Castelliri, Fiuggi, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo e Roccasecca.

Il confronto con ieri

Ieri ci sono stati 35 contagi. I tamponi effettuati 564.

Il tasso di positività è del 6,2%. L'altro ieri era del 7,79%, mercoledì 12,95%. Ci sono stati anche 44

negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. E ancora una volta zero decessi. La

mappa dei nuovi casi di ieri: 6 a Cassino, 3 ad Amaseno, 3 a Frosinone, 3 a Monte San Giovanni

Campano, 3 a Pontecorvo. Poi 2 contagi a Ceccano, 2 a Coreno Ausonio, 2 a Roccasecca. Quindi 1

contagio in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Arpino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Ferentino, Fontana Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Vallerotonda. Da

due giorni il profilo della curva dei contagi è sostanzialmente stabile.