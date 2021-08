Rifiuti per strada in pieno centro, conseguenze di una movida che fa discutere. La fotografia che immortala un cestino stracolmo che sovrasta un cumulo di scarti ha fatto rapidamente fa il giro del web raccogliendo commenti al vetriolo.

C'è chi non ammette di vedere ridotto così il centro cittadino e condanna duramente quanto accade ogni sera, soprattutto nei fine settimana. Il sindaco Massimiliano Quadrini difende il suo "gioiello" e si dice pronto a tutelarlo con l'installazione di nuove telecamere per multare chi butta per strada i rifiuti.

Il primo cittadino, inoltre, assicura che si adopererà per far collocare altri cestini. «Intanto si tratta di una foto scattata evidentemente in orario molto tardo - precisa il sindaco - Chi fosse passato lì un'ora dopo, avrebbe trovato tutto pulito e messo a posto. L'afflusso di visitatori e turisti, soprattutto in queste serate estive, porta a queste criticità difficilmente evitabili. La nostra cittadina è tra le più visitate dai turisti in questo periodo e quello che tengo a sottolineare è come, invece, c'è un continuo e costante apprezzamento della cura e della pulizia che i turisti trovano nella nostra bellissima Isola.

Ad ogni modo - aggiunge Quadrini - abbiamo già previsto la collocazione di ulteriori cestini di raccolta rifiuti nel centro urbano, in modo da favorire un corretto smaltimento. Inoltre, verranno installate altre telecamere in punti sensibili, per accrescere il livello di sicurezza e di tracciabilità dei comportamenti non corretti. Voglio ringraziare la ditta che provvede alla raccolta dei rifiuti conclude il sindaco poiché il servizio inizia molto presto la mattina e con modalità tali che la città già nelle primissime ore della giornata si presenta pulita».