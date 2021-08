Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su oltre 3.956 tamponi nel Lazio e oltre 24.299 antigenici per un totale di oltre 28.255 test, si registrano 547 nuovi casi positivi (-35), sono 114 casi in meno rispetto a venerdì 20 agosto, 2 decessi (-3), i ricoverati sono 488 (-20), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 625. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%. I casi a Roma città sono a quota 210. Stabile la pressione ospedaliera, Lazio rischio basso.

*** Raggiunte 7,7 milioni di dosi somministrate, il 75% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale;

*** Profughi dall'Afghanistan: è in corso lo screening di circa 950 persone per verificare l'adesione volontaria alla vaccinazione;

*** Sono in corso di organizzazione specifiche giornate di vaccinazione in accordo tra Asl e Università per vaccinare gli studenti in vista dell'inizio dell'anno accademico;

*** Dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione.

***OPEN DAY JUNIOR (12-17 anni):

- Asl Roma 1: da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della Asl Roma1 prenotazioni https://openvax.aslroma1.it/cittadino/?realm=default;

- Asl Roma 4: fino al 28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano.

- Asl Roma 5: sabato 28 agosto dalle 14:00 alle 20:00, domenica 29 agosto dalle 9:00 alle 14:00, sabato 4 settembre dalle 14:00 alle 20:00, domenica 5 settembre dalle 9:00 alle 14:00 a Tivoli presso le Scuderie Estensi; sabato 28 agosto e domenica 29 agosto dalle ore 10:00 alle 15:00 presso il Distretto Sanitario di Colleferro (solo seconde dosi).

***OPEN DAY OVER 12:

- Asl Roma 1: dal 25 agosto al 3 settembre presso centro vaccinale San Giovanni Addolorata (via Merulana 143), accesso libero senza prenotazione dalle 8:00 alle 20:00 con ultimo ingresso ore 19;

- Asl Roma 6: 28 agosto dalle 9:00 alle 14:00 casa della salute di Rocca Priora (RM);

- Asl Frosinone: dal 19 agosto in poi dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di Pontecorvo (FR).

***Vax tour provincia di Viterbo (dal 21 al 29 agosto): Giovedì 26 agosto dalle 9 alle 17 a Viterbo. Venerdì 27 agosto dalle 16 alle 20 a Pescia Romana (Montalto di Castro). Sabato 28 agosto dalle 16 alle 20 a Bolsena. Domenica 29 agosto dalle 16 alle 20 a Tarquinia Lido (Tarquinia).

***Servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell'attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. Ecco le modalità:

· Asl Roma 3: tel: 0694356861 (lun-sab ore 8-20) – mail: supportoprenotazioni@aslroma3.it;

· Asl Roma 5: tel: 0774775151 (lun-ven 8-17 e sab 8-12) mail: prenotazioni.emergenza@aslroma5.it;

· Asl Roma 6: tel: 0693273842 (lun-ven ore 8/18) mail: segreteriarecup@aslroma6.it;

· Asl Frosinone: tel 07758822453 (lun-ven 9-13 e 14-18);

· Asl Latina: mail: segreteriarac@ausl.latina.it;

· AO San Giovanni Addolorata: tel: 06.77056924 (lun-ven 8-13) mail: prenotazioniambulatoriali@hsangiovanni.roma.it;

· IRCCS INMI Spallanzani: tel 0655170245 (lun-ven 8-14 sab 9-12) mail: urp@inmi.it.

***Operazione Delta, vaccino itinerante, programma in corso di aggiornamento: Asl Roma 6: 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia; Asl Rieti: 27 e 28 agosto dalle ore 17.00 alle ore 22.00 a Rieti.

Asl Roma 1: 84 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 89 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso. Asl Roma 6: 96 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 138 nuovi casi: Asl di Frosinone: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 65 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".