35 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 564 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 44 e superano i nuovi casi. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi. I ricoverati sono 11, uno in meno rispetto a ieri.

Intanto prosegue la campagna di vaccinazione. Il Lazio si conferma in testa. E la provincia di Frosinone ha percentuali perfino più alte. A conferma di come la

Asl tenga altissima la concentrazione su questo versante. E sono proprio queste cifre probabilmente a spiegare come si sia riusciti a frenare la quarta ondata alimentata dalla variante Delta.

La situazione nei Comuni

Ancora una volta Cassino registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 6 positivi in più. 3 ad Amaseno, Frosinone, Monte San Giovanni Campano e Pontecorvo, 2 a Ceccano, Coreno Ausonio e Roccasecca. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Arpino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Ferentino, Fontana Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Supino e Vallerotonda.

Il confronto con ieri

Ieri i nuovi contagi in provincia di Frosinone sono stati 30. Su un totale di 385 tamponi effettuati. Per un tasso di positività del 7,79%. In discesa rispetto al 12,95% del giorno precedente, quando i casi erano stati 60. Su 463 test. La mappa dei 30 casi di ieri: 4 ad Arce, 4 a Cassino, 3 a Frosinone, 3 a Roccasecca. Poi 2 ad Alatri e 2 a Strangolagalli. Quindi 1 in ognuno dei seguenti Comuni: Amaseno, Aquino, Boville Ernica, Cervaro, Esperia, Ferentino, Pontecorvo, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Torre Cajetani, Vallecorsa. Ci sono stati anche 23 negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. E zero decessi. I pazienti ricoverati per Covid presso la rete ospedaliera della provincia di Frosinone erano 12.