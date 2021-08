E' morto a soli 17 anni in sella alla sua amata moto. La tragedia sulle strade di Bergamo. Il giovane, di Valtesse, stava viaggiando sulla sua moto quando, per cause al vaglio, si è scontrato con una Toyota Yaris guidata da un pensionato di 77 anni ed è caduto a terra.

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Soccorso dal personale del 118, il diciassettenne è apparso subito in condizioni molto gravi ed è deceduto dopo l'arrivo con l'ambulanza al Pronto soccorso dall'ospedale Papa Giovanni XXIII.