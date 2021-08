Strade "scambiate" per circuiti di formula 1 e cittadini che non si sentono al sicuro passeggiando lungo i marciapiedi.

Questo lo sfogo di una cittadina di Sant'Elia Fiumerapido che lancia un appello alla sicurezza attraverso il gruppo Facebook "Sant'Elia e dintorni".

«Vorrei invitare la popolazione ad organizzare una raccolta firme per far posizionare dossi alti e permanenti sulla provinciale che da Sant'Elia Fiumerapido porta alla città di Cassino. È vergognoso che molte persone usino quella strada per correre come se non ci fosse un domani», scrive Eleonora che chiede dossi per fare in modo che diventi impossibile percorrere quella strada ad alta velocità.

«A repentaglio la vita di chi quella strada la percorre quotidianamente sul marciapiede o in bici, per non parlare degli animali investiti», conclude Eleonora, sperando che il suo appello venga tenuto in seria considerazione.