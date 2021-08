Il fatto Festa di compleanno a base di alcol: due minorenni finiscono in coma etilico L'intervento della polizia in una festa di compleanno: tutti i giovani riconsegnati ai genitori, soccorsi i due in coma etilico

La Redazione 27/08/2021 12:45 letto 3 volte

Una festa di compleanno degenera a causa dello sconsiderato uso di alcol, e due giovanissimi - entrambi minorenni - finiscono in coma etilico. Succede a Nettuno, dove gli agenti del commissariato di Anzio, verso la mezzanotte di ieri sono intervenuti in via Cristoforo Colombo con una squadra Volante. Qui sono stati individuati i giovanissimi, tutti riconsegnati ai genitori, mentre i due finiti in coma etilico sono stati soccorsi e ricoverati nell'ospedale di Anzio.

