A raccontarlo non ci si crede. Non è insolito incontrare mucche a spasso sulla strada per Montecassino ma vederle fino in città, tra i palazzi questo ancora non era accaduto. Ma questa estate 2021 riserva sempre nuove sorprese, così alcune sere fa un cittadino che si è affacciato dalla finestra di casa sua svegliato da un rumore insolito, ha notato l'animale, una mucca bianca, tranquilla e beata intenta a brucare l'erba dell'aiuola. Quindi, oltre ai cinghiali, ormai turisti d'onore per la città martire, la voce sembra essersi sparsa e anche le mucche scendono da Montecassino per un giro nella città. Movida per tutti i gusti insomma.

Fortunatamente non si sono registrati danni, ma è sotto gli occhi di tutto che se dopo i cinghiali, ora sono arrivate anche le mucche, tra qualche settimana non stupirà vedere capre e pecore lungo il corso della Repubblica. «Ci mancavano solo le mucche, credo sia naturale trovarle in via Montecassino, lì addirittura ci sono i cartelli segnaletici, ma addirittura tra i palazzi in città, questa è una novità. Ma i proprietari non si accorgono degli animali che mancano la sera?» ha criticato una cittadina.

In viale Dante invece, qualche vandalo senza niente di buono da fare, ha pensato bene di distruggere un secchio dei rifiuti, lasciando rifiuti su strada e marciapiede. Un gesto stupido che i residenti e i commercianti hanno duramente criticato: «Un cestino che serviva ai cittadini, erano stati posizionati proprio per evitare che i passanti lasciassero sporcizia a terra.

Invece qualcuno o più di uno che non aveva niente da fare ha deciso di privare la comunità di un cestino. Un danno a tutti. Che tristezza questi comportamenti».