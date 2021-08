Rissa in centro: tre persone coinvolte. Da una parte padre e figlio e dall'altra un quarantenne secondo una prima ricostruzione. E una serata tranquilla in pieno centro si è trasformata in momenti di paura con scene da far west. E il tutto davanti a decine di persone compresi tanti bambini. Il caos è accaduto nella serata di mercoledì attorno alle 22.30 in zona multipiano lungo via Circonvallazione a ridosso di Viale Duca D'Aosta.

Tra i tre sono volati calci e pugni con l'aggredito che è riuscito a divincolarsi, ma i due non si sono fermati cercando di aggredirlo ancora prelevando dei paletti. Uno dei due ha danneggiato anche auto.

Poi dopo un momento di calma uno dei due aggressori è ricomparso a bordo di un furgone e dopo aver fatto risalire il figlio è ripartito. Ma poco dopo il mezzo è andato a sbattere contro un albero. A questo punto i due sono scesi dal veicolo e si sono così dileguati.

Sul posto sono giunti i carabinieri e ora si attendono sviluppi su quanto accaduto in base alle testimonianze e racconti. Scene che sono state viste da molte persone che stavano tranquillamente trascorrendo ore di relax lungo Viale Duca D'Aosta zona pedonale. Un episodio che si spera non si ripeta.