Piromani in azione e condanna unanime dei cittadini a Ferentino. Un nuovo incendio è divampato mercoledì sera fino a tarda ora, in zona Montecchie-monte Radicino, impegnando come sempre il personale dei vigili del fuoco e della protezione civile Aver di Ferentino. Le fiamme sono state spente poco prima delle 23, ma durante la notte c'erano ancora piccoli fumaioli tra la vegetazione.

Ieri mattina i volontari di Aver Ferentino sono tornati sul posto, per riprendere l'attività di bonifica della zona incenerita. L'intervento tempestivo dei pompieri e della protezione civile ha scongiurato ulteriori danni all'ambiente e rischi. In ogni caso le fiamme hanno carbonizzato parte di un sottobosco, piante e alberi.

Pochi giorni fa il fuoco aveva interessato un'area fatta di sterpaglie nel quartiere Scalo e anche in quell'occasione si è reso necessario l'intervento dei soccorritori, come in precedenza per tre volte a Porciano.