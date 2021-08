Notte movimentata, quella tra mercoledì e giovedì, per i carabinieri della Tenenza di Gaeta prontamente allertati e impegnati in due distinti interventi. Dopo la segnalazione pervenuta al 112 i militari si portavano sul luogo dove, secondo la ricostruzione fatta dagli stessi un uomo, a seguito di una discussione per futili motivi minacciava una giovane donna 20enne di Gaeta, brandendo un coltello a serramanico della lunghezza totale di 32 cm, che poi gettava a terra alla vista dei carabinieri.

Si tratta di un 51enne residente in Gricignano D' Aversa (CE) che è stato così deferito dai carabinieri per i reati di minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato poi sottoposto a sequestro.

Sempre nel corso della notte i militari della tenenza hanno effettuato un altro intervento in via Marina di Serapo dove hanno bloccato un uomo. Quest' ultimo, in preda ad un forte stato di agitazione avrebbe importunato alcuni passanti prima di essere fermato dai carabinieri.

A rendersi protagonista dell' episodio un 50enne residente in Monte Argentario (GR), sottoposto poi a controllo. A seguito della conseguente perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto in uno zainetto dell'uomo un coltello a serramanico delle dimensioni complessive di 20 cm e due martelletti di quelli presenti sulle carrozze dei treni delle ferrovie dello stato. Il tutto è stato quindi sequestrato