Ordigno bellico rimosso ieri mattina dagli artificieri a Minturno. Nei giorni scorsi, in un terreno di proprietà di A.C., era stato rivenuta una bomba, risalente al secondo conflitto bellico. Era stato proprio il titolare dell'area a trovare l'ordigno, mentre stava effettuando dei lavori sul proprio appezzamento di terreno. Quindi ha subito segnalato la presenza alle autorità competenti che hanno richiesto l'intervento dell'Esercito.

E ieri mattina gli artificieri giunti da Caserta hanno provveduto a rimuovere l'ordigno, supportati dalla presenza dei Carabinieri della stazione di Minturno e di un'ambulanza, così come prevede la normativa. La bomba si trovava su un terreno situato in via Luigi Cadorna, quasi ai confini con il territorio della frazione di Santa Maria Infante. Una volta recuperato il residuato bellico gli artificieri lo hanno fatto brillare in tutta sicurezza.