Continui raid notturni non solo in città ma anche nelle periferie e, soprattutto, nei campi. Gli agricoltori sono ormai esasperati: i cinghiali devastano tutto, mangiano, distruggono e del campo non resta nulla. Un danno per i raccolti e per gli investimenti che gli agricoltori affrontano all'inizio dell'estate per produrre frutta e verdura che utilizzano per la sussistenza famigliare e per la vendita. Un agricoltore, Dario Maiuri, spiega cosa significa "vivere" costantemente con questo problema e sentirsi abbandonati dalle istituzioni.

Da quanti anni "combatte" con la presenza e le incursioni dei cinghiali?

«Sono ormai più tre anni che questa situazione si verifica e dobbiamo farci i conti».