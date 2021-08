Fine agosto all'insegna della musica d'alto livello presentata dall'associazione musicale "Emozioni in musica". L'evento si terrà domani sera, alle 21, in piazza Marconi. Ha per titolo "Emozioni di fine estate" con l'orchestra "Emozioni in musica".

L'associazione è nata nell'ottobre del 2012 per volontà del maestro Stefano Reale, direttore artistico, e di un gruppo di genitori di adolescenti con l'obiettivo di promuovere, attraverso la musica, un modo sano di stare insieme e di coltivare l'amicizia, l'amore per la bellezza e la solidarietà.

I giovani musicisti sono principalmente alunni ed ex alunni delle scuole medie a indirizzo musicale del territorio e allievi del conservatorio di Frosinone felici di ritrovarsi a suonare insieme e comunicare a chi li ascolta il loro entusiasmo. L'orchestra ha tenuto concerti nella provincia e in prestigiose istituzioni della Capitale (Viminale e il Goethe Institut) e nel dicembre 2015 ha realizzato una tournée di successo. I suoi componenti partecipano a diversi stages e corsi di perfezionamento con importanti musicisti e direttori d'orchestra, arricchendo la preparazione con nuove esperienze e stimoli.

Sabato sera sono in programma musiche di Mozart, Sostakovic, Williams, Piazzolla, Lacalle, Vivaldi e dei noti compositori di musiche da film come Ennio Morricone e Nino Rota. A esibirsi sul palco di piazza Marconi sarà la soprano Martina Parravano insieme a Dino Spalvieri (fisarmonica) e Fabio Cerrone (chitarra). Direttori artistici: Stefano Reale e Alessandro Alonzi. L'accesso del pubblico sarà regolato e consentito previa esibizione del green pass.