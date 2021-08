Weekend all'insegna dello street food a Ripi. "Ottimo cibo ed eccellente musica vi aspettano nel piazzale del Polivalente - dicono in una nota congiunta il sindaco Piero Sementilli e l'assessore alla cultura Enrico De Angelis - Sarà l'occasione per trascorrere due serate all'insegna della convivialità e del divertimento".

Sindaco e assessore annunciano poi un cambio nella programmazione musicale: "In collaborazione con Provincia Creativa, il 28 agosto si esibirà un trio nello spettacolo ‘Tu chiamale se vuoi...', un viaggio originale e inedito nel cantautorato italiano con la direzione artistica di Katia Sacchetti. Il 29 agosto, dalle 21.30 spazio al concerto live di musica indie e ai ‘Giullari Impopolari', sempre in collaborazione con Provincia Creativa. Ricco il menù che verrà proposto dagli stand: panini con porchetta, salsicce e patate, pizze fritte farcite, pizze varie, gnocchetti al pomodoro, cartoccio di verdure pastellate, primi di pesce, cartoccio fritture di pesce e sauté di cozze. Saranno presenti anche dei food truck che proporranno: arrosticini di pecora, patate cucinate in molteplici modi, dolci vari, bevande alcoliche (birre alla spina e vino sfuso) ed analcoliche".

"La degustazione dei prodotti e lo svolgimento della manifestazione - assicurano Sementilli e De Angelis - avverranno in totale sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti".