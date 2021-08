Un volo da un'altezza di 15 metri, poi lo schianto al suolo. E' morto così Giovanni R., elettricista di 49 anni originario di Modena. L'ennesima tragedia sul lavoro arriva da Monteveglio, nel Comune di Valsamoggia.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo era da solo all'interno del capannone di un'azienda per riparare l'impianto elettrico quando, per cause ancora da chiarire, è caduto nel vuoto.

Inutile l'arrivo dei sanitari del 118, Giovanni era già morto. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Bazzano e della compagnia di Borgo Panigale, che conducono le indagini. Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo ed è stata disposta l'autopsia. Al momento nessuno risulta essere stato denunciato.