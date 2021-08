30 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su un totale di 385 tamponi. I negativizzati sono 23. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi. I ricoverati sono 12. Questa la fotografia dell'andamento della pandemia in provincia, sulla base dei dati diffusi dalla Asl di Frosinone nel bollettino quotidiano.

La situazione nei comuni

Arce e Cassino registrano 4 positivi in più, 3 a Frosinone e Roccasecca, 2 a Strangolagalli e Alatri.

Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Amaseno, Aquino, Boville Ernica, Cervaro, Esperia, Ferentino, Pontecorvo, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Torre Cajetani e Vallecorsa.